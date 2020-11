Biden bij presentatie ministers: klaar om de wereld te leiden

„Laten we beginnen Amerika en de wereld weer te verenigen. We hebben geen tijd te verliezen als het gaat om nationale veiligheid en buitenlands beleid”, aldus Biden. De namen van de betreffende ministers en topfunctionarissen waren een dag eerder al bekendgemaakt. „Het is een team dat het feit weerspiegelt dat Amerika terug is.”

Biden wordt op 20 januari beëdigd. Anthony Blinken zal als beoogd minister van Buitenlandse Zaken klaar staan op dag een, aldus Biden. Blinken beloofde dat diplomatie weer in ere wordt hersteld en de VS hun rol in organisaties als de VN weer gaan oppakken.

Alejandro Mayorkas gaat volgens Biden aan het hoofd van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid een einde maken aan het ’wrede immigratiebeleid van Trump’. Avril Haines zal als coördinator de geheime diensten de VS veiliger maken, zo beloofde Joe Biden.

Oud-minister John Kerry krijgt als speciaal gezant voor het klimaat ook een prominente rol. Hij zal vooropgaan in de actie tegen de „existentiële bedreiging” die de klimaatverandering betekent. Biden noemde die „een van de belangrijkste problemen” van deze tijd. De VS zullen weer partij worden in het klimaatakkoord van Parijs en er alles aan doen om de daarin afgesproken doelen te halen. „Maar dat is niet genoeg. Falen is geen optie”, aldus Kerry.

Nu de Trump-regering toestaat dat overheidsinformatie wordt gedeeld met Bidens team, zal zijn regering veel actiever zijn in het bestrijden van de coronapandemie, die de VS hard heeft geraakt. Aanstaand vicepresident Kamala Harris zei dat in die strijd de economische sectoren op een verantwoorde manier weer aan de slag kunnen gaan, „geleid door feiten.”

De beoogde bewindslieden dankten Biden voor hun nominatie. Het is aan de Senaat om hen formeel te benoemen.