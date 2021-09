Domino-effect van vertragingen dreigt met tienminutentrein

Vanaf 2022 moet iedere tien minuten een trein rijden tussen Rotterdam-Den Haag-Schiphol en het traject Schiphol-Utrecht-Arnhem.

Test op het spoor

Vanaf woensdag gaan de spoorpartners wekelijks testen uitvoeren op dit ultra drukke traject om te zien of het echt haalbaar is om veilig en op tijd zes Intercity’s per uur te laten rijden op de 165 kilometer lange route.

„ De test wordt een spannende exercitie”, meent Coen van Kranenburg van ProRail. „Want het stuk spoor tussen Schiphol en Amsterdam RAI is met 56 treinen per uur (28 treinen per richting) nu al één van de drukste stukken rail van Europa. En daar gaan wij dus nog meer treinen laten rijden.”

Het is een enorme uitdaging voor NS om de treinen exact volgens dienstregeling te laten rijden. Het betekent nog meer personeel en treinen exact op het juiste moment op de juiste plek laten zijn.

Onderbezetting

En dat terwijl de verkeersleiding van ProRail te maken heeft met onderbezetting. Dat leidde de afgelopen maanden al regelmatig tot uitval van treinen, omdat er simpelweg onvoldoende personeel was om de dienstregeling veilig en verantwoord te kunnen besturen. De spoorbeheerder is dan ook op zoek naar tientallen verkeersleiders om de krapte op te lossen.

Van Kranenburg: „Nu is het vooral aan de verkeersleiding van ProRail om samen met NS de theorie in praktijk te brengen. Op papier moet het allemaal kunnen, maar als er op zo’n druk stukje Nederland iets misgaat, kan dat tot een sterk domino-effect leiden. Je moet je voorstellen dat het minutenspel om een opeenstapeling van vertragingen te voorkomen daarmee een secondenspel wordt. Iedereen moet meer dan ooit onmiddellijk klaarstaan. Dat geldt voor NS, voor ProRail en voor de aannemers met de monteurs die storingen verhelpen.”