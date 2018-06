Minister: gemeente mag hoge middenhuur intomen

Ook Ollongren vindt het „ongewenst” dat middenhuurwoningen onbetaalbaar worden doordat de huren de pan uit rijzen. Er is al een groot tekort. En door de huurstijgingen vissen mensen die op een huurwoning van tussen de 700 en 1000 euro zijn aangewezen ook bij de wel beschikbare huizen achter het net.

De minister voelt wel voor de noodknop die de beide regeringspartijen, in navolging van de werkgroep die zich over de middenhuur heeft gebogen, voorstellen. Maar gemeenten mogen slechts ingrijpen in overleg met de woningcorporaties en verhuurders. De maatregel moet tijdelijk zijn en mag marktpartijen niet afschrikken om nieuwe huurhuizen te bouwen.