Dresden worstelt met oorlogsbom

De bom werd dinsdag gevonden bij bouwwerkzaamheden in de wijk Löbtau in het westen van de stad. Inmiddels hebben ongeveer 9000 mensen hun huizen rond de vindplaats moeten verlaten. Twaalfhonderd van hen verblijven in noodonderkomens.

Een eerste poging de bom onschadelijk te maken, werd afgebroken vanwege explosiegevaar. Bij de tweede poging werd woensdagavond laat wel de ontsteking van afstand verwijderd maar vatte isolatiemateriaal vlam waarna de bom voor een deel explodeerde. Niemand raakte gewond. Het is niet duidelijk hoeveel springstof er nog is achtergebleven.

Er wordt nu eerst een blusrobot ingezet om het projectiel met water af te koelen. Daarna zal de blindganger met een gepantserde graafmachine vrij worden gelegd zodat de experts het projectiel kunnen onderzoeken.

Het doel is de bom donderdag nog onschadelijk te maken, aldus een woordvoerder van de politie.