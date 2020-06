Geliefde leraar onder doden aanslag Reading

James Furlong en Joe Ritchie-Bennett werden zaterdag doodgestoken bij de aanslag in Reading. Ⓒ EPA

READING - Na de aanslag afgelopen zaterdag in het Engelse Reading, bij Londen, is steeds meer duidelijk over de slachtoffers. Van twee van de drie doodgestoken voorbijgangers is de identiteit inmiddels bekend: het gaat volgens Britse en Amerikaanse media om de 36-jarige James Furlong en de 39-jarige Joe Ritchie-Bennett.