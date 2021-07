Nooddijk in Limburgse dorp Horn heeft het begeven

De met zandzakken opgeworpen dijk is doorgebroken. De gemeente laat weten de noodzakelijke maatregelen te treffen. Nadere bijzonderheden ontbreken nog.

Ook is de stroom uitgevallen op de Roermondseweg in Horn. De gemeente overlegt met netbeheerder Enexis over een oplossing.

Inwoners van delen van de Midden-Limburgse dorpen Haelen en Horn (gemeente Leudal) moesten zaterdagochtend rond 10.30 uur per direct hun woningen verlaten. Het gaat om bewoners van de Broekweg in Haelen en de Kemp in Horn, meldde de gemeente Leudal toen.

Uiterlijk om 13.00 uur moest iedereen er weg zijn. Rond dat tijdstip meldde de gemeente de dijkdoorbraak.

Druk op de dijken

Ook gemeente Beesel vraagt bewoners van laag gelegen gebieden aan de Maas om daar weg te gaan. Aan het begin van de middag bereikt de Maas in het Midden-Limburgse dorp het hoogste punt. Eerder vandaag werden delen van de Midden-Limburgse dorpen Haelen en Horn geëvacueerd.

„Ook al staat het water nog niet tot boven, er ontstaat nu al druk op de dijken”, aldus de gemeente. „De druk van zoveel water is groot, en daardoor is er altijd een kans dat een dijk kan bezwijken. En dan stroomt het water snel het gebied in.”

„Zorg daarom dat u, als u nog in het gebied bent, vertrekt. En zet auto’s die nu nog op straat staan verder weg. Het is geen verplichting, maar voor uw eigen en andermans veiligheid wel een verstandige keuze”, is de boodschap van de gemeente. „Pas tegen het eind van de avond kunnen we waarschijnlijk zien of het water gaat zakken en of de piek voorbij is.”

Grillig

„Het water gedraagt zich erg grillig”, zei voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zaterdag. Volgens hem bestaat bij veel mensen het beeld dat het na de piek allemaal weer beter gaat. Maar dat hoogwater blijft er langere tijd staan. Daarom spreken de Noord-Limburgse veiligheidsregio en het Waterschap Limburg voortaan van een langgerekt hoogwaterplateau in plaats van een hoogwaterpiek.

Als gevolg van het lang aanhouden van de hoogwatergolf raken de dijken verzadigd, en dat baart het waterschap en de veiligheidsregio zorgen. Achter de verzadigde dijken kan kwelwater opborrelen. Het schap zet op die plaatsen pompen in. Bovendien is er nu een snel interventieteam van defensie dat ingezet kan worden voor kwetsbare kades en dijken.

Penibele situatie

In Venlo heerst opluchting, maar is men er nog niet helemáál gerust op: het lijkt erop dat de in de haast opgebouwde waterkeringen het gaan houden, maar het water stijgt nog steeds. Situaties als in Valkenburg lijken de Limburgse stad bespaard te blijven.

Toch worden de komende uren penibel voor Venlo. Naar verwachting gaat het waterpeil in Venlo het hoogst zijn om 19.00 uur. De piek houdt volgens de veiligheidsregio waarschijnlijk twee dagen aan.