Werkgevers ov verbijsterd over houding FNV

„Bonden eisen nu vijf minuten extra doorbetaalde pauze per 2,5 uur en extra loonsverhoging. Alleen al vijf minuten extra betaalde pauze per 150 minuten komt neer op extra jaarlijkse kosten voor de bedrijven van minimaal 4 tot 5 procent. Dat is niet haalbaar en niet betaalbaar. Daarbij willen ze nu bovenop het reeds uitonderhandelde loonbod van 8,3 procent voor drie jaar, nog extra loonsverhoging. Dat geld is er simpelweg niet”, zegt voorzitter Fred Kagie.

Er is al diverse keren gestaakt in het streekvervoer. De FNV organiseert zaterdag weer stakingen. „Staken is echt een zinloos middel om dichter bij elkaar te komen”, aldus Kagie. „Reizigers zijn enorm gedupeerd, het kost stakende chauffeurs veel geld, het kost bedrijven veel geld en we komen niet tot elkaar, want de eisen van de bonden zijn simpelweg niet haalbaar en dat weten ze.”

’Krokodillentranen’

De FNV laat weten niet onder de indruk te zijn van de uitlatingen van voorzitter Kagie. „Dit zijn krokodillentranen, waar we zeker niet wakker van liggen. Als er iemand verbijsterd is, dan zijn wij het wel over het gebrek van eensgezindheid bij de werkgevers. Het zegt genoeg dat ze niet met een gezamenlijk voorstel kunnen komen richting de chauffeurs”, aldus de FNV.

De vakbond benadrukt dat de acties ook zeker door zullen gaan tot er een voorstel is waar de leden tevreden over zijn.

