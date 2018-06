Kans op uitzonderlijke hittegolf

Het wordt heet met volop zonneschijn en het blijft droog. Dat meldt Weeronline. Zaterdag kan de eerste tropische dag van het jaar worden genoteerd. In Limburg en het oosten van Brabant kan het 30 graden worden. In andere delen van Nederland wordt het een zomerse 26 tot 29 graden. Met een matige oostenwind is de kans op zeewind klein en is het op het strand prima toeven. Voor wie verkoeling zoekt in zee moet wel een bikkel zijn, want het zeewater is nog behoorlijk koud.

Ook zondag wordt het rond de 30 graden. In de Randstad, het midden en oosten wordt het 27-29 graden. In de noordelijke provincies is het 25-27 graden. De dagen daarna blijft het met 25-30 graden zeer warm. Wel neemt de kans op een lokale onweersbui weer toe.

Hittegolf uitzonderlijk in mei

De kans op een hittegolf komt is op dit moment 20 procent. Je kan van een hittegolf spreken als er vijf achtereenvolgende dagen met een maximumtemperatuur van 25 graden of hoger zijn. Daarbij moet het op drie van die dagen warmer zijn dan 30 graden.

Hittegolven in mei zijn uitzonderlijk. Het kwam slechts vier keer voor dat er ergens in Nederland een hittegolf was. In 1922, 1947, 1976 en 1998 was het puffen in mei. De vroegste regionale hittegolf werd gemeten in 1976. Toen werd een hittegolf gemeten tussen 6 en 10 mei in Deelen, Soesterberg, Volkel en Gemert.

Ook vorig jaar eindigde mei bijzonder warm. In Arcen werd het op27 en 29 mei tropisch met 31,3 en 33,2 graden.

Eerst nog noodweer

Voordat we de strandtassen en picknickmanden kunnen pakken, krijgen we eerst nog de nodige regenval voor de kiezen. Donderdagmiddag en -avond worden nog pittige onweersbuien boven de zuidelijke helft van het land verwacht. Plaatselijk valt er dan zeer veel regen in korte tijd; met 40-70 mm of meer. En dat is meer dan dat er normaal in de hele maand mei naar beneden giet. De kans op wateroverlast is dan ook groot. Het is dus nog even doorbijten voor we kunnen genieten van het mooie weer.