Miljoen korting voor designer

De handelwijze van de gemeente, die het rijksmonument koopt van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en weer doorverkoopt aan Munie, strookt bovendien niet met wat verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller (HSP) na vragen van onder andere de VVD-fractie tot nu toe naar buiten heeft gebracht, namelijk dat het pand voor een marktconforme prijs moet worden verkocht.

De hoogte van het bedrag wordt angstvallig geheimgehouden, omdat, zo schrijft het RVB na onder andere een WOB-verzoek van deze krant, ’anders de financiële belangen van de staat worden geschaad.’

Geheime deal

De geheime deal komt onder druk te staan nu de Haagse onderneemster Yvonne Litz een officieel bod heeft gedaan, dat hoger ligt dan waarvoor Munie het in bezit kan krijgen. Op 30 april schrijft de sigarenwinkel aan burgemeester Krikke het pand te willen kopen, nu de winkel aan de Heulstraat – G. de Graaff Sigaren en Chocolade – na negentig jaar vanwege achterstallig onderhoud gaat vertrekken.

Ook is het pand te klein geworden en mist er een sigarenlounge. „Nu bestaande lounges zoals in Hotel Des Indes binnenkort vanwege regelgeving worden gesloten, willen we graag onze bijzondere gasten een rookmoment kunnen aanbieden”, aldus Litz, die onder anderen Prins Bernhard tot haar clientèle kon rekenen. „Hoe mooi zou het zijn als we ons negentigjarig bestaan op 28 september aan het Noordeinde kunnen vieren, in het pand dat in 1921 werd gebouwd voor het beroemde sigarenmerk Hajenius.”

Er heeft zich nog een koper gemeld voor het pand Rijnstroom. Ⓒ De Telegraaf

’Verkocht’

De gemeente stuurt een week later een mail terug dat het pand al verkocht is. Dit blijkt echter niet het geval, zo blijkt uit onderzoek van deze krant.

De gemeente hult zich na diverse vragen in stilzwijgen. Ook een WOB-verzoek van deze krant is niet binnen de wettelijke termijn beantwoord. Eerder meldde de gemeente dat hier niks achter zit. Desondanks worden alle stukken die betrekking hebben op de kwestie achtergehouden.

Ook Munie, wiens plannen zich met name lijken toe te spitsen op vastgoedontwikkeling, beantwoordt geen vragen. Hoewel ook de financiering onduidelijk is, ziet de gemeente geen reden om de wet BIBOB toe te passen. Wel zou de ontwerper, die recent nog een tas maakte voor de bestolen burgemeester, bij Krikke bezwaar hebben gemaakt tegen een verhoging van de koopprijs op basis van een hertaxatie.