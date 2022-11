Doden en gewonden door beschieting vluchtelingenkamp Syrië

Volgens de mensenrechtenorganisatie vuurde het Syrische leger meer dan dertig raketten af op doelen in het noordwesten van de provincie. Een deel daarvan trof het vluchtelingenkamp Maram. Een verslaggever van persbureau AFP ter plaatse bevestigde de aanval. Ook de Russische luchtmacht voerde aanvallen uit in het gebied.

Idlib is het laatste gebied in Syrië dat nog in handen is van opstandelingen die vechten tegen het regime van president Bashar al-Assad. Sinds de opstand begon in 2011 zijn volgens de Verenigde Naties meer dan 350.000 mensen om het leven gekomen, onder wie 27.000 kinderen.