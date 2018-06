'Autoluwe stad en 24 uursopvang in Amsterdam'

Zoals De Telegraaf vanmorgen meldde, gaan de parkeertarieven flink omhoog: in de binnenstad zelfs naar 7,50 euro per uur. Nu is dat nog 5 euro per uur. Daarnaast wordt een regelrechte ban uitgesproken tegen de automobilist in het Centrum.

Uitgeprocedeerden

Uit het akkoord, dat de partijen donderdagochtend presenteren en voor de komende vier jaar geldt, komt naar voren dat de ’ongedocumenteerden’ in de watten zullen worden gelegd. Er komt een plaats voor vijfhonderd mensen, die daar anderhalf jaar kunnen blijven. „Daarna heeft de burgemeester de discretionaire bevoegdheid verblijfsduur eventueel te verlengen”, blijkt uit het akkoord. In de opvang, die ’kleinschalig, met respect voor de privacy is’, is de mogelijkheid om zelf te koken en is een ’zo laag mogelijk beveiligingsniveau’. „Tijdens verblijf in de opvang worden de bewoners niet opgepakt vanwege ontbreken verblijfsstatus.” Ook wordt onderzocht „hoe stage en/of werk” voor hen kan worden ingericht.

Het plan is een regelrechte confrontatie met de Tweede Kamer. Een meerderheid van de Tweede Kamer nam moties aan om te voorkomen dat Amsterdam eigenstandig opvang gaat bieden aan uitgeprocedeerden. Besluiten daartoe zouden door de landelijke overheid moeten worden vernietigd, was de strekking. Onduidelijk is of de landelijke overheid nu kan ingrijpen in de hoofdstad.

Geen groei Schiphol

De partijen hebben ook afspraken gemaakt over Schiphol. Amsterdam is voor 20 procent aandeelhouder van de nationale luchthaven. „Vanuit klimaatoogpunt, veiligheid, overlast en volksgezondheid is groei van Schiphol onwenselijk.” Discussie is pas mogelijk ’na de herindeling luchtruim’ in 2023. „Groei is alleen mogelijk als Schiphol plannen ontwikkelt en investeert om de meest duurzame hub-luchthaven van Europa te worden en zonder extra geluidshinder.” Volgens de partijen wordt het aantal vakantievluchten verminderd „en gaan we ons ervoor inzetten dat korte afstandsvluchten zoveel mogelijk worden vervangen door treinverkeer.”

Meer woningen

De Amsterdamse partijen hebben de woonparagraaf tot op de komma uitonderhandeld, stellen bronnen. De komende jaren worden 7500 woningen per jaar gebouwd, waarvan 2500 sociale huurwoningen, dat bepleit is door de linkse partijen. „De voorraad middenhuur moet komende jaren ook groeien van 27.200 nu tot 48.000 woningen in 2025”, hetgeen voor de verkiezingen al inzet was van D66. Die partij heeft het voor elkaar gekregen dat erfpachters een hogere korting (10%) krijgen voor het afkopen van erfpachtgronden bij overstap naar het eeuwigdurende stelsel. Ook komt er een commissie die gaat adviseren over de toekomst van het erfpachtstelsel, dat veel huisbezitters momenteel op hoge kosten jaagt.

Extra betalen

De plannen betekenen wel een flinke lastenstijging voor de Amsterdammers, die fors in de buidel moeten tasten. Zo moeten Amsterdammers flink bijbetalen voor de ’kostendekkende’ afvalstoffenheffing. Ook gaat de OZB flink omhoog, evenals de precariobelasting. De stad trekt wel extra geld uit voor de viering van het ’ketikoti’-festival, waarin de afschaffing van de slavernij wordt gevierd.

Parkeren: 7,50 per uur

Zoals De Telegraaf donderdagochtend meldde worden ook de automobilisten in de stad komende jaren hard getroffen. De ’ambitieuze agenda Amsterdam Autoluw’ komt op het bordje van toekomstig verkeerswethouder Sharon Dijksma (PvdA). Er worden onderzoeken gedaan om de grachtengordel parkeervrij te maken. „We hebben als doel om 7000 tot 10.000 parkeerplekken in 2025 te hebben opgeheven”, maar hier moet eerst nog een haalbaarheidsonderzoek naar gedaan worden. Wel gaan de parkeertarieven fiks omhoog: in de binnenstad zelfs naar 7,50 per uur. Ook milieuzones worden uitgebreid naar meer voertuigcategorieën en strengere normen. De maximumsnelheid in de stad moet ook worden teruggebracht naar 30 kilometer per uur in woonstraten. Op de A10 rond de hoofdstad moet de maximumsnelheid overal 80 kilometer per uur worden.

Veiligheid

Op het gebied van veiligheid blijft Amsterdam ’onverminderd inzetten’ op het tegengaan van radicalisering, extremisme en intolerantie, wordt geschreven. „De beveiliging van religieuze instellingen wordt gecontinueerd en met andere groepen zal periodiek, of als daar aanleiding toe is, overlegd worden of ondersteuning of beveiliging noodzakelijk is.” Ook krijgen bewoners meer zeggenschap over veiligheid in de stad, is het plan.

Verbod

Amsterdam wil ook een versnelling van plannen om de stad aardgasvrij te maken, dat zou in 2040 al moeten gebeuren. Op het gebied van dierenwelzijn is de verkoop van bont, levende kreeften en krabben op de markt opgenomen. Dat was een plan van de Partij voor de Dieren, maar die partij mocht niet mee-onderhandelen.