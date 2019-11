Bende met machetes bestormt bioscoop

De politie werd zaterdagavond rond 17.30 uur gealarmeerd door bezoekers van de bioscoop Star City die de bende hadden opgemerkt. Volgens de politie waren er meer dan honderd mensen, onder wie meerdere tieners, betrokken bij de aanval.

Toen de politieagenten ter plaatse kwamen, werden ze zelf aangevallen door de groep. Met stunguns en honden kregen ze de situatie onder controle. Een aantal agenten raakten daarbij gewond. De bioscoop werd ontruimd en de politie kon meerdere mensen oppakken. „We blijven ter plaatse om de situatie te monitoren”, aldus de woordvoerder van de lokale politie.

Bendegeweld

De onlusten braken uit terwijl tientallen bioscoopgangers, onder wie veel jonge kinderen, in de rij stonden om de nieuwe Disney-film ’Frozen 2’ te zien. Mogelijk heeft het incident te maken met een andere film die sinds vrijdag wordt vertoond in de bioscoop: ’Blue story’. De film gaat over bendegeweld in Londen. Volgens een ooggetuige ontstond de vechtpartij toen een groep meisjes zich tegen een ander meisje keerde.