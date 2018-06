Bea heeft FAS omdat haar moeder dronk tijdens de zwangerschap

Van haar negen broers en zussen hoorde Bea achteraf dat haar moeder een aardige slok lustte, toen ze zwanger was van Bea.

’’Ik heb een hele strenge en lang niet altijd rechtvaardige opvoeding doorstaan. 'Niet zeuren en doorgaan' was de slogan. Mijn ouders hadden door dat ik anders was dan de andere negen kinderen. Ik had concentratieproblemen, moeite met taal en rekenen en ontwikkelde mij op ieder gebied langzamer dan mijn broers en zussen.

Mijn vader noemde mij 'Domme koe' als ik slechte resultaten op school had gehaald. Aan tafel was ik altijd de laatste die klaar was met eten. Daarom moest ik in de keuken uit een pannetje eten. Daar zat ik soms nog een uur voordat ik het eindelijk op had. Achteraf gezien had dat ook met FAS te maken; mijn slikreflex werkt niet goed.’’

Het hele interview met Bea lees je op VROUW.nl: ’Ik heb 24/7 pijn in mijn gewrichten’