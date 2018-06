Bruidegom vraagt na kwartier scheiding aan

De twee kregen ruzie over geld op de doorgaans romantische dag. De vader van de bruid zou de bruiloft betalen, maar vroeg zijn schoonzoon om een bijdrage van maar liefst 23.000 euro. Dat bedrag direct overmaken werd lastig, maar 11.000 euro kon hij wel alvast betalen. De rest zou hij na de bruiloft overhandigen.

Onmiddellijk nadat de huwelijkspapieren waren ondertekend vond schoonpa het echter tijd dat zijn kersverse schoonzoon met de resterende 12.000 over de brug kwam. De pasgetrouwde man vroeg zijn schoonvader om even te wachten zodat hij het geld kon afhalen. Maar daar had zijn schoonvader geen zin in. De bruidegom moest binnen blijven en een vriend het geld maar laten brengen.

De bruidegom voelde zich zo „vernederd en beledigd” door de vader van zijn vrouw dat hij besloot het huwelijk direct maar te laten ontbinden, meldt zijn advocaat aan Gulf News.

Een huwelijk van 15 minuten is overigens niet het kortste huwelijk ooit in de Verenigde Arabische Emiraten: in 2012 scheidde een koppel al na een paar minuten nadat de bruid aangaf haar baan niet te willen opgeven.