Meer asielaanvragen in Europese Unie

De stijging moet worden gezien in de context van de „dramatische” daling van de laatste drie jaar, aldus het Europese asielagentschap EASO. Dat stelt dat het nog te vroeg is om te concluderen dat dit jaar sprake is van een opwaartse trend op de lange termijn. Het aantal asielzoekers daalde vorig jaar met 10 procent naar 664.480 en kwam daarmee op het niveau van 2014.

Een trend is wel dat meer mensen uit Latijns-Amerikaanse landen asiel aanvragen. Bij Venezolanen was met 18.400 aanvragen sprake van een verdubbeling, terwijl drie keer meer Colombianen een beschermde status aanvroegen. Ook bij asielzoekers uit El Salvador, Honduras, Nicaragua en Peru werd een stijging geregistreerd.

In Nederland steeg het aantal asielaanvragen vorig jaar naar ruim 24.000 van 18.210 in 2017, meldde EASO eerder. De ’voorraad’ van aanvragen waarover nog geen uitsluitsel is, verdubbelde volgens het agentschap naar ruim 16.000.