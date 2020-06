Systeem reclassering versterkt mogelijkheid etnisch profileren

OxRec tracht de kans op terugval in fout gedrag te voorspellen en wordt sinds enige tijd in de Nederlandse rechtspraktijk gebruikt. Van Dijck keek voor zijn evaluatie naar het onderzoek waarop het algoritme is gebaseerd. Op basis daarvan acht hij de kwaliteit van het algoritme vanuit praktisch oogpunt twijfelachtig. „Toepassing is alleen mogelijk indien men grote foutmarges accepteert”, zegt hij.

Ook creëert dan wel versterkt het gebruik van OxRec de mogelijkheid van ongelijke behandeling op basis van ras, sociale klasse of andere sociale ongelijkheden, oordeelt Van Dijck. „We weten niet of het voorspellingsmodel etnisch profileert, maar ook niet dat het niet etnisch profileert. Hierdoor bestaat er een kans dat uitspraken worden gewezen die mede worden beïnvloed door een instrument dat personen van een bepaalde afkomst of met een bepaald etnisch profiel (nog verder) op achterstand zet in het strafproces.”

De rechter verbood onlangs een vergelijkbaar risicotaxatie-instrument, SyRI, dat de overheid gebruikte om fraude met toeslagen en uitkeringen te bestrijden.