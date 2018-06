’Energieneutraal, wat is dat?’

Met energieneutraal wordt bedoeld dat een – overigens goed geïsoleerd – huis evenveel energie produceert als het nodig heeft. Dat is dus een nogal beperkte neutraliteit, want de energie die wordt verbruikt valt in de tijd gezien niet samen met de geproduceerde energie. Het stroomnet krijgt geleverd op tijden dat het geen input van stroom nodig heeft en moet leveren als er in de woonhuizen niet wordt geproduceerd.

En dan wordt de vervanging van aardgas door elektrische energie nog buiten beschouwing gelaten. De Nederlandse netwerken kunnen die vervanging nog in geen jaren aan.

Ir. G.H. Kellersmann, Landsmeer