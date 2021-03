Stemmen op het podium of in een miniatuurwereld: dit zijn de leukste stemlocaties

De drive-thru - Amsterdam

In verschillende gemeenten in Nederland kun je dit jaar stemmen vanuit de auto. In Amsterdam is in de RAI een grote drive-thru stemlocatie opgebouwd. Aan Amsterdammers zonder auto hebben ze in de RAI ook gedacht: de fiets drive-thru.

Madurodam - Den Haag

Waar normaal gezien bezoekers vanuit de hele wereld komen kijken naar miniatuurgebouwen is het vanaf vandaag mogelijk om te stemmen in Madurodam. Zelfs in de miniatuur-wereld is gedacht aan de verkiezingsposters.

Spoorwegmuseum - Utrecht

Stemmen tussen de treinen, dat kan in het Spoorwegmuseum in Utrecht. De medewerkers van het Spoorwegmuseum in Utrecht zijn daarom erg vrolijk deze drie dagen want er komen eindelijk weer wat bezoekers: "Het is wel fijn dat er weer wat reuring is", aldus operationeel manager Jan Jaap Bekkers.

Stemmen op het podium - Tilburg

In Tilburg kunnen mensen op het podium hun stem uitbrengen. Poppodium 013 verandert namelijk in een stembureau dat vooral is gericht op jongeren, maar waar alle Tilburgers welkom zijn. Nadat je hebt gestemd is er de mogelijkheid om een route door de backstage te wandelen waarbij je jezelf een ster waant. Je krijgt een kijkje achter de schermen en mag zelfs het podium betreden waar je in de spotlight staat voor een speciaal fotomoment.

De Prinsekerk - Rotterdam

Op de hoek van de Statensingel kunnen Rotterdammers op een bijzondere plek stemmen. In de Prinsekerk is een stembureau ingericht op de plaats waar normaal op zondag de domminee staat.

Een stembureau in de Prinsekerk. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

De Melkweg - Amsterdam

Mensen die hun uitstapjes naar poppodium De Melkweg missen kunnen hun hart ophalen tijdens de verkiezingen. De Melkweg is één van de stemlocaties in Amsterdam.

De Melkweg in Amsterdam. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

