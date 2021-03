LIVE | Kaag negeert uitgestoken hand Klaver in debat EenVandaag

Ploumen wilde Hoekstra aanwrijven dat het CDA voor meer ongelijkheid en onzekerheid zorgt. „Ik schrok toen ik het programma van CDA las”, zegt Ploumen. „De WW-duur wordt met de helft gekort, het minimumloon niet verhoogd en er komt een eigen bijdrage voor de huisartsenpost. Dat vind ik onfatsoenlijk en eerlijk gezegd ook asociaal.”

Maar de bravoure waar Ploumen mee begon, verdween snel toen Hoekstra hard terugsloeg. „Ik vind het echt van lef getuigen dat juist uw partij met deze stelling komt”, zei de CDA-lijsttrekker, wijzend naar de deelname van het bezuinigende kabinet-Rutte II. Volgens Hoekstra is de partij van Ploumen sindsdien bezig aan ’één grote sorry-tour’.

Hoekstra hakte in op de PvdA-plannen om de lasten voor bedrijven met ruim 40 miljard euro te verhogen. ’Belastingverslaving’, noemde Hoekstra het. De plannen zijn volgens hem ’linkser dan links’ en ’zo buitengewoon onverstandig’. De rekening komt volgens hem ook bij mkb’ers terecht: „Die krijgen straks de rekening betaald, die is niet alleen voor de grote bedrijven.”

Ploumen, die het CDA betitelde als ’een reservewiel aan een rechtse coalitie’ werd door Hoekstra in de hoek gedreven. Ze stelde dat de ’bakker op de hoek’ wordt verdreven door ’multinationals’ en probeerde hem zelfs aan te wrijven dat het CDA de afgelopen jaren niks had gedaan om de PvdA-erfenis van Rutte II op te ruimen.

Klaver en Kaag

GL-leider Klaver probeerde in zijn debat met D66’er Kaag de hand toe te steken, maar kreeg nul op rekest. Klaver zei dat hij de opening van Lelystad Airport wil voorkomen, net als de verbreding van de A27. „Gaan we in een volgend kabinet samen optrekken om dat te regelen”, hengelde hij opzichtig naar de steun van Kaag.

Maar die wilde daar niks van weten. „Ik zal me niet vastklampen op deze pogingen die u nu doet op posters”, verwees ze naar de opvallende GL-verkiezingsposter waar de namen van de lijsttrekkers van D66, PvdA en SP ook op staan. Daar kwam nog een sneer over de klimaatplannen van GL achteraan: „Onze klimaatambitie is groter, efficiënter en brengt meer banen.”