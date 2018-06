’Buk-raket MH17 was van Russisch leger’

Dat blijkt donderdag tijdens de presentatie van tussentijdse onderzoeksresultaten.

Van de Buk-raket die het toestel fataal werd, is een soort vingerafdruk gemaakt, meldt hoofd van de Nationale Recherche en onderdeel van het Joint Investigation Team Wilbert Paulissen. Daaruit is duidelijk geworden dat de raket bezit was van de 53e ’anti aircraft missile brigade’ van het Russische leger in Koersk.

De installatie waarmee de Buk-raket werd gelanceerd is gefilmd, beelden hiervan zijn getoond tijdens de persconferentie.

In het JIT werken Australië, België, Maleisië, Nederland en Oekraïne nauw samen. Het doel van het onderzoeksteam is te achterhalen waarom het toestel werd neergehaald en de verdachten voor de rechter te brengen.

Onderzoekscollectief Bellingcat kwam al eerder tot dezelfde conclusie.

Dringende oproep

Een dringende oproep aan getuigen en informanten wordt gedaan door onderzoeksleider en hoofdofficier van justitie Fred Westerbeke van het Landelijk Parket. Volgens hem hebben de Russische autoriteiten geen enkele bevestiging gegeven.

„Daarom zoeken we de hulp van het publiek.” Zo is de grote vraag wie de bemanning was, Westerbeke is ervan overtuigd dat er mensen zijn die meer weten.

Afrondende fase

Het onderzoek naar de personen achter het neerhalen van vlucht MH17 is in de „afrondende fase.” Maar wanneer de rechtszaak kan beginnen is niet duidelijk, zei Westerbeke. Eerder werd al duidelijk dat de rechtszaak in Nederland zal plaatsvinden, waarschijnlijk in Den Haag. De personen achter het neerhalen van vlucht MH17 staan volgens Westerbeke „binnen vijf jaar” voor de rechter.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne uit de lucht geschoten door een Buk-raket, een wapen van Russische makelij. Alle 298 inzittenden kwamen om. Onder hen waren 196 Nederlanders.