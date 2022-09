Mo Ihattaren na afbranden Porsche: ’Jaloezie heerst in de lucht’

In het geval van de dure wagen van de dit weekend getrouwde Ihattaren houdt de politie rekening met brandstichting, zo laat een woordvoerder weten. In Nederland kent de wagen een catalogusprijs van ruim 177.000 euro.

Rond 3 uur dinsdagnacht troffen agenten een auto aan die in brand stond op de Bernadottelaan. De brandweer werd direct gealarmeerd. De politie Utrecht zegt dinsdag buurtonderzoek te gaan doen en de camerabeelden in de wijk Kanaleneiland uit te gaan lezen. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de brand die de BMW 3 serie van de broer van Mo, Yassir Ihattaren, in de as legde. Het onderzoek loopt nog naar de eerste brand.

Bedreigingen

Het rommelt al langer rondom de familie Ihattaren, zo maakte De Telegraaf in augustus bekend. De aanvallende middenvelder zou te maken hebben met bedreigingen vanuit het criminele milieu. De zorgen bij met name de recherche werden vergroot toen politiemensen waarnamen dat bepaalde figuren met criminele antecedenten in de omgeving van Ihattaren en zijn familie verkeerden. Ze zouden volgens de bronnen zelfs in de door Ajax beschikbaar gestelde auto van de voetballer hebben gezeten en gezien zijn bij de bunker waar het beruchte Marengoproces plaatsvindt.

Ihattaren zelf zou verder niet bij criminele activiteiten betrokken zijn, maar het beeld zou wel zijn dat hij tegen jongens aanschuurt die in de criminaliteit zitten. Afgelopen zomer begon het te rommelen rondom het veelbesproken voetbaltalent toen hij niet met Ajax meeging naar het trainingskamp in Oostenrijk. In eerste instantie gaf de landskampioen als reden dat Ihattaren niet fit was, maar dat veranderde al snel in het ontbreken wegens privéomstandigheden.

Op Instagram schrijft Ihattaren dat hij denkt dat er jaloezie in het spel is. „Jaloezie heerst in de lucht. Gelukkig is materiaal makkelijk verkrijgbaar”, aldus de voetballer.

Relatie

Door de bedreiging vanuit het criminele milieu vonden veiligheidsexperts het niet verantwoord hem bij de club te laten verschijnen. De dreiging zou zijn ontstaan nadat Ihattaren een relatie kreeg met een jonge vrouw uit de omgeving van zijn woonplaats. De verhouding lekte uit bij de familie van het meisje en stuitte op veel weerstand. Ihattaren werd vervolgens geconfronteerd met ernstige bedreigingen in de privésfeer. De dreiging kwam volgens de politie uit criminele hoek.

Met de jonge vrouw, TikTok-ster Yasmine is Ihattaren afgelopen zondag het huwelijksbootje ingestapt. Het is niet duidelijk hoe lang de twee al samen zijn. In hoeverre de problemen nu zijn opgelost, is onduidelijk. Begin augustus keerde Ihattaren weer terug op het trainingsveld van Ajax. De Amsterdamse club huurt de Utrechter dit kalenderjaar van Juventus en moet voor januari beslissen of het de voetballer definitief overneemt.