Honderden mensen bewijzen verzetsheld Hemmes laatste eer: ’Zijn boodschap van vrede blijven herinneren’

Volgens burgemeester Jan van Zanen van Den Haag droeg Hemmes eraan bij „dat vrede en recht na de oorlog terugkeerden in het door de Tweede Wereldoorlog verscheurde Europa.” Ook ontbrak de ereburger van Den Haag bij geen enkele veteranenbijeenkomst. „In dank zullen wij zijn boodschap van vrede blijven herinneren. Dit is echt belangrijk”, aldus Van Zanen bij het in memoriam dat hij bij de plechtigheid uitsprak.

Het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene begeleiden de auto met Rudi Hemmes tijdens de crematie. Ⓒ ANP / ANP

Hemmes was tijdens de Tweede Wereldoorlog lid van de Prinses Irene Brigade, een Nederlands legeronderdeel dat voortkwam uit Nederlandse troepen die in mei 1940 naar Engeland konden ontkomen en verder bestond uit Engelandvaarders, zoals Hemmes en Nederlanders uit het buitenland die bij de brigade hun dienstplicht vervulden of vrijwillig dienden.

Bekijk ook: Leren van een oorlogsheld

Bekijk ook: Allereerste gast met landlopersschoeisel bij Troonrede

Koning Willem-Alexander stond een dag na het overlijden van Hemmes al stil bij zijn dood. „Met diep respect en warme genegenheid gedenken wij Rudi Hemmes, Engelandvaarder, vrijheidsstrijder en verdediger van recht en menselijkheid. Hij bewees dat onverzettelijkheid, mildheid en overtuigingskracht heel goed samen kunnen gaan. Met zijn unieke persoonlijkheid wist hij jong en oud te inspireren”, aldus het Koninklijk Huis in een verklaring.

Hemmes was verzetsheld, oud-Engelandvaarder en Tweede Wereldoorlog-veteraan. Hij ontsnapte in 1943 naar Engeland en kwam in 1944 met de Prinses Irene Brigade terug om Nederland te bevrijden. De generaal-majoor b.d. was in 2019 nog bij de 75-jarige herdenking van D-Day, de landing van de geallieerden op de Normandische stranden.

De koning noemde Hemmes dat jaar ook in de troonrede. De veteraan zat bij die gelegenheid naast prinses Beatrix langs de route naar de Ridderzaal. Hemmes bleef na de oorlog bij Defensie werken. Hij was een van de laatste nog levende Engelandvaarders.