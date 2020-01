Ⓒ AFP

Er werd jarenlang fel om gestreden, er waren even hilarische als felle debatten in het Lagerhuis en het verdeelde families, maar nu de Brexit eindelijk een feit is reageren de Britten opeens weer ouderwets flegmatiek. Nauwelijks een enorme hossende menigte of huilende samenscholers in de straten te zien. Het was op het historische moment bijna ’business as usual’.