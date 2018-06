Dringende oproep: wie weet meer over Russische 53e brigade?

Het onderzoeksteam dat het neerhalen van vlucht MH17 onderzoekt, heeft vier vragen. Wie maakte deel uit van de bemanning? Met welke instructie ging die bemanning op pad op de dag van de crash? Wie was verantwoordelijk? En wie heeft meer informatie over procedures en verantwoordelijkheden binnen de brigade?

Het onderzoeksteam hoopt op reacties van mensen die op een of andere manier betrokken zijn geweest bij het gebruik van de Buk-lanceerinstallatie.

Armenië

De 53e luchtafweerraketbrigade ontstond in 1967 in Armenië uit een luchtafweerregiment. Kort na de oprichting werd de brigade overgeplaatst naar de DDR (het toenmalige Oost-Duitsland) en maakte daar gedurende de Koude Oorlog deel uit van de GSSD, de Groep van Sovjetstrijdkrachten in Duitsland. Nadat de sovjettroepen zich in 1992 uit Duitsland hadden teruggetrokken, verhuisde de brigade naar Koersk, op zo’n 100 kilometer van de Oekraïense grens.