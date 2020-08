Bekentenis in zaak doodschieten Bas van Wijk

Alle vier mannen – in de leeftijd van 18 tot 20 jaar – zijn volgens het Openbaar Ministerie (OM) betrokken bij het doodschieten van de Badhoevedorper Bas van Wijk.

Samen met een vriendengroep was Van Wijk zaterdag aan het ontspannen bij het water, toen hij vermoedelijk zag hoe een dief het had gemunt op een horloge van zijn vriend. Hij zei er iets van en werd door deze persoon neergeschoten. Hoewel er nog is geprobeerd Van Wijk te reanimeren, mocht dat niet baten.

Welke van de verdachten heeft geschoten, heeft zowel de politie als het OM niet bekend gemaakt. Meer informatie volgt waarschijnlijk later.