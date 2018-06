’Krokodillentranen om Lelystad Airport’

Ik wil in de discussie over de uitbreiding van Schiphol naar de polder en de commotie daarover in het oosten van ons land wel even iets kwijt: Ik woon sinds 1950 in de directe omgeving van Schiphol en heb de uitbreiding van zeer nabij kunnen volgen. U hoort mij niet klagen, ik heb daar zelf voor gekozen. Bij westenwind wordt het landingsgestel voor mijn ogen uitgeklapt. Maar het is ook vaak stil.

We kunnen van Schiphol en het vliegen vinden wat we willen, maar het is onmiskenbaar een grote en sterke motor van onze economie geweest en nog steeds. Een beetje te vergelijken met Groningen. De inwoners van Groningen hebben al vanaf de 60’er jaren overlast van de gaswinning. Nu het daar zo langzamerhand behoorlijk uit de klauwen gaat lopen vindt heel Nederland -zeer terecht overigens- dat de Groningers al lang genoeg geleden hebben mede t.b.v. onze welvaart en dat daar iets moet gebeuren. Heel Nederland snapt dat het zo niet langer kan en is bereid om daar eventueel een financieel offer voor te brengen in de vorm van minder staatsinkomsten.

Vanwaar dan die krokodillentranen als in en rond Schiphol terecht wordt geroepen dat het zo niet langer kan en dat er vluchten gespreid moeten worden. Wel al jaren meeprofiteren van de economische welvaart die Schiphol ons gebracht heeft maar op het moment dat de lasten wat verdeeld moeten gaan worden niet thuis geven en moord en brand schreeuwen.

Het is wel makkelijk natuurlijk om als je in het oosten van het land woont naar Amsterdam te komen om je vliegtuig te pakken of desnoods de grens over te trekken naar Duitsland om daar een vliegtuig te nemen. Dus dan ook niet meer met het vliegtuig op vakantie en accepteren dat ook Schiphol net als Groningen de ’gaskraan’ dichtdraait. Maar dan niet piepen als onze economie nog verder achteruitholt.

Accepteer dus alsjeblieft een beetje overlast van vliegtuigen en kom vooral eens een dagje in de omgeving van Schiphol rondkijken. Zo erg als rond Schiphol zal het niet worden in het oosten van het land.

Evert Schaeffer, Duivendrecht