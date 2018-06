Kennismaking met de inwoners

Donderdagochtend werden ze ontvangen op de universiteit van Luxemburg, die is gevestigd op een terrein waar de inmiddels gesloten ijzer-industrie vroeger furore maakte.

Woensdag stond met allerlei officiële plichtplegingen vooral de koning in het middelpunt van de belangstelling, donderdag kon ook Máxima zich laten gelden. De koningin vraagt haar gesprekspartners het hemd van het lijf.

Niesbui bij smeltoven

Even overvallen door een niesbui bij de smeltoven in het ’Cité des Sciences’ bood een royale zakdoek uitkomst. Én haar man, die met een grapje de aandacht afleidde van het eveneens aanwezige groothertoglijk paar en ook even pontificaal voor haar ging staan. Zo konden de massaal aanwezige beeldmedia iets minder goed het gesnotter vastleggen. Echte liefde.

Bij de wandeling even later trok de koningin de stoute pumps aan want ze week af van de uitgestippelde looproute. Een van de gebouwen kende een brons-achtige staalbekleding, die de koningin even aan wilde raken. „Dit was niet gepland”, zei een verraste Luxemburgse protocol-medewerker, waarna beveiligers snel ruimte maakten om de nieuwsgierigheid van de koningin te faciliteren. Het toonde maar weer eens aan hoe gescript koninklijke visites doorgaans verlopen.

Ook werd duidelijk hoe prettig het voor Willem-Alexander en Máxima is om niet de hele dag handen te schudden en naar toespraken te luisteren.

Maanwagentje

Voorlopig hoogtepunt van de dag was dan ook het moment dat het koninklijk paar op de Luxemburgse universiteit even later zelf een maanwagentje mocht besturen via de iPad. Met name Máxima wist niet van ophouden.

Het paar ontmoet donderdag ook nog de Luxemburgse regering en bezoekt de Kamer van Koophandel. Donderdagavond wacht een concert van de Nederlandse violiste Simone Lamsma, aangeboden door Willem-Alexander en Máxima aan gastheer groothertog Henri en zijn vrouw groothertogin María Teresa.

Zij vergezellen het koninklijk paar gedurende vrijwel het hele staatsbezoek, wat niet gebruikelijk is en de goede banden tussen de twee vorstenhuizen zou onderstrepen.