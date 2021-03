Politie en betogers slaags in Bristol

Buitenland

Aziatische landen eisen einde aan geweld Myanmar

Terwijl de protesten tegen de militaire staatsgreep in Myanmar doorgaan, beginnen ook andere landen in de regio zich te roeren. De Indonesische president Joko Widodo vindt dat „het geweld in Myanmar onmiddellijk moet worden gestaakt”, de Maleisische premier Muhyiddin Yassin zegt dat hij is „geschokt...