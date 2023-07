Rioolgemaal hangt na vijf jaar strijd van bewoonster eindelijk in de touwen

In dit geval bijna letterlijk, want de kwestie draait om het rioolgemaal dat eind 2018 per abuis pal voor een nieuwbouwwoning aan de Hazelaarlaan in de wijk Dubbeldam was geplaatst. Het bleek het begin te zijn van een regelrechte soap die pas deze woensdag ten einde is gekomen.

Als de betonnen elementen van het rioolgemaal aan het begin van de middag met behulp van een kraanwagen een voor een uit de put worden getakeld, beseft de bewoonster dat haar jarenlange strijd niet voor niets is geweest. „Ik ben ontzettend blij en opgelucht, maar het is natuurlijk schandalig dat dit zo lang heeft moeten duren. Hopelijk biedt deze uitkomst mensen die een conflict hebben met de overheid vertrouwen om te blijven vechten en je niet te laten afschrikken door een machtig overheidsapparaat.”

Nadat De Telegraaf als eerste over het op de verkeerde plek geplaatste rioolgemaal had bericht, beloofde een toenmalige wethouder dat de fout snel zou worden hersteld. Bijna twee jaar later gaf de gemeente na vragen van onze krant toe dat verplaatsing geen optie meer was omdat die te duur zou zijn. Wel werd de bovengrondse installatiekast verlaagd. Ook kreeg de bewoonster een schadevergoeding van 25.000 euro aangeboden op voorwaarde dat zij zich niet meer in het openbaar over de kwestie zou uitlaten.

„Vanaf het eerste moment heb ik ervoor gevochten om dat ding voor mijn huis weg te laten halen. Natuurlijk heb ik moeilijke momenten gehad, maar nooit heb ik gedacht om de handdoek in de ring te gooien.Het voorstel om mij af te schepen met een fooi en daarmee mij ook het zwijgen op te leggen, heeft mij alleen maar strijdvaardiger gemaakt.”

Ze stapte begin vorig jaar naar de rechter die geen goed woord over had voor het handelen van de gemeente, die dan ook werd gesommeerd om het rioolgemaal uiterlijk eind 2022 te verplaatsen. Hoewel Dordrecht beloofde het vonnis uit te voeren, kwam daar niets van terecht. Er was uiteindelijk een tweede gerechtelijke uitspraak inclusief een dreigende dwangsom voor nodig om de gemeente alsnog in beweging te krijgen.

Het rioolgemaal wordt verplaatst naar de locatie die vijf jaar geleden al was aangewezen. Het is nog altijd onduidelijk wie destijds verantwoordelijk is geweest voor wat het startschot zou zijn voor het ’blunderdossier’. De bewoonster wil het boek nu definitief sluiten. „Maar laat deze zaak een wijze les zijn voor de gemeente. Het is in elk geval een dure les geweest waarvan de rekening uiteindelijk toch op het bordje van de inwoners wordt gelegd.”