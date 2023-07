25 jaar cel voor liquidatie Shaquille Goedhart in Amsterdam

Volgens de rechtbank staat vast dat het drietal - Badr K. (33), Revelino V. (31) en Marc-Anthony G. (29) - verantwoordelijk is voor de „grondig voorbereide” liquidatie. „IJzingwekkend en bruut”, zo kenschetste de rechtbank de moord.

Goedhart, afkomstig uit Landsmeer, zou tot hetzelfde criminele netwerk als de drie verdachten hebben behoord. Het motief voor de moord is onduidelijk gebleven. „De rechtbank gaat uit van een afrekening in het criminele circuit.”

Het slachtoffer is op de bewuste avond naar Amsterdam-Zuidoost gelokt. Uit rechercheonderzoek is gebleken dat de verdachten kort voor de moord meermaals telefonisch contact met Goedhart hebben gehad. Kort voor tien uur ’s avonds werden door twee schutters drie kogels op het slachtoffer afgevuurd, die hem troffen in hoofd en hals. Reanimatie mocht niet meer baten.

Bloed

De drie verdachten zijn gevlucht met een auto, die ruim een week na de moord door de politie kon worden opgespoord. Op de achterbank werd een bloedspoor van Goedhart aangetroffen.

Volgens de rechtbank is niet vastgesteld wie van de drie mannen de schutters zijn geweest en wie de chauffeur van de vluchtauto. Dat is voor een veroordeling van het drietal niet noodzakelijk; het gaat erom dat de verdachten een gezamenlijk plan hebben uitgevoerd.

De rechtbank sprak Badr K. vrij van een aantal ondergeschikte beschuldigingen, waaronder een poging tot moord op een medewerker van een spyshop. Het OM had voor deze feiten ook vrijspraak gevraagd.