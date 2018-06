Waarom dit betuttelende taalgebruik, ProRail?

Geachte dames en heren van ProRail,

Met stijgende verbazing en ergernis heb ik uw filmpje Veilig reizen op het station gezien. Als 83-jarige behoor ik ruimschoots tot de doelgroep voor wie de aanwijzingen bedoeld zijn. Bijna wekelijks reis ik met de trein en ik herken alles wat u vertelt en laat zien maar: waarom dit betuttelende taalgebruik? Hoe nuttig ook, dit filmpje had ook zonder problemen gebruikt kunnen worden bij een schoolreisje met een groepje kleuters. En ja, kleuters tutoyeer je natuurlijk, maar waarom tutoyeert u degenen tot wie u zich met dit advies richt? Waarom word ik aangesproken alsof ik 5 jaar ben?

’Houd je goed vast’

U adviseert over het veilig reizen op het station met teksten als 'Houd je goed vast' en 'Kijk uit voor het afstapje'. U besluit met de woorden: 'En ben je straks op je bestemming, dan stap je nét zo voorzichtig weer uit.' Maar bij dat voorzichtige uitstappen mis ik wel enige waarschuwende woorden: 'Houdt u zich goed vast bij het lopen naar de uitgang; soms stopt de trein met een flinke schok.' 'Reist u met een dubbeldekker, wees dan bij het lopen op het trapje bedacht op het slingeren van de trein.' 'Neemt u graag de lift, houdt u er dan rekening mee dat die vaak kapot is.' En: 'Wilt u liever niet staan, dan heeft u pech, we hebben sowieso te weinig zitplaatsen'.

