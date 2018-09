OM kijkt naar ’nieuw bewijs’ in zaak-Graafsma

Dascha Graafsma overleed in november 2015 doordat ze in Hilversum onder de trein kwam. Haar familie kan zich er niet bij neerleggen dat het om zelfmoord zou gaan. „Dat is ook niet de conclusie van het OM. Er zijn geen aanwijzingen voor een strafbaar feit gevonden. Wat er dan wel is gebeurd, weten we niet”, stelt het OM, dat de zaak dit voorjaar afsloot.

De man die namens de familie nieuw onderzoek deed, zei maandag op RTV Utrecht dat hij heeft ontdekt dat er iemand bij het meisje was op het moment van haar dood. Maar die persoon heeft zich volgens hem nog nooit gemeld. Er zou nog meer nieuw bewijs zijn. Volgens het OM heeft de politie de beelden uit de reconstructie opgevraagd, maar ze niet vooraf te zien gekregen.