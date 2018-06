Nederlandse overlevende aanslag Münster nog op IC

Hij wil er maar mee aangeven dat, buiten zijn familie, niemand de precieze verwondingen die Bennie Eerdman bij de ’terrasaanval’ heeft opgelopen iets aangaat. Wel is het fysieke herstel broos en duurt het nog een hele poos voordat Bennie – vermoedelijk – de intensive care mag verlaten. „Dan praten we zeker over enkele maanden”, verzekert hij. „Het zijn kleine stapjes vooruit die hij maakt. Hij ligt nog steeds op de IC. De complicaties zijn nog aanwezig. Wij wagen het niet om ’hoera’ te roepen.”

Wel is er inmiddels sprake van enige stabiliteit op gezondheidsgebied. „Maar we zijn zeer voorzichtig, want dat is weleens anders geweest. Dan was er op een gegeven moment goed herstel en vervolgens weer een flinke dip, waarbij het echt ’kantje boord’ was”, vertelt Eerdman. „Hij is af en toe bij, maar echt praten lukt nog niet; ’ja’ of ’nee’ kan net. Wel merken we dat hij een echte vechter is.”

Beurtelings gaan familieleden bij Bennie op bezoek in het universitair ziekenhuis van de Duitse stad, waar hij inmiddels al zeven weken aaneengesloten intensieve behandelingen ondergaat. Ze hopen dat hij snel weer ’de oude’ zal zijn, al is het uiterst onzeker of dat überhaupt ooit nog weer het geval is na een dergelijk traumatische belevenis.

Volgens het directe familielid was ook de vriendin van Bennie wel degelijk zwaargewond geraakt, in tegenstelling tot eerdere berichten die na de aanslag verschenen. „Zij heeft ook nog een lange weg te gaan, met fysio en dergelijke.”

Ⓒ Twitter

Bekijk ook: Binnenstad Münster hermetisch afgesloten