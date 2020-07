Japanners mogen niet ’schreeuwen of gillen’ in de achtbaan

Dat meldt The Guardian. Het advies komt van de branche. Maar vaste fans van themapark Fuji-Q Highland klagen dat het onmogelijk is om stil te blijven.

Vooral de Fujiyama-achtbaan is een kriem. Twee kilometer lang, tot 130 km/uur en met een vrije val van 70 meter. De achtbaan was de snelste en hoogste achtbaan ter wereld bij de opening in 1996.

Om de kritiek te pareren zijn twee hooggeplaatste werknemers van het pretpark in de Fujiyama gaan zitten om de nieuwe voorschriften uit te beelden. Met een camera op hun gezichten gericht is te zien hoe ze vrijwel ongeroerd blijven (zie onder).

Het pretpark lanceerde een #Mao-campagne (#serieusgezicht) waarin bezoekers een video konden plaatsen op sociale media waarin ze gesmaskerd en zo stil mogelijk een ritje maken. Daarmee waren gratis kaartjes te winnen.

De campagne sloeg aan, al waren sommige bezoekers nog steeds niet overtuigd van de richtlijnen, aldus een woordvoerder tegen The Guardian.

Voetbal

In Japan zijn de meeste pretparken opnieuw geopend. Mondkapjes zijn er verplicht. Ook de voetbalcompetitie is sinds 4 juli weer hervat – mét voetbalsupporters, maar maximaal vijfduizend. Zij mogen niet zingen of klappen. De J League heeft zeventig pagina’s met antivirusmaatregelen gepubliceerd.