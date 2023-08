FIOD doorzoekt in Hoogkarspel bedrijfspand na eerdere aanhouding sigarettensmokkel

Tijdens de zoektocht naar de vermiste man trof de politie in zijn bedrijfsloods in Andijk vier miljoen nepsigaretten en zevenduizend kilo tabak. De politie verhoorde hem over deze vondst, die een toevalstreffer werd genoemd.

Onderzoek van de loods in Andijk. Ⓒ Archieffoto FIOD

Over de aanwezigheid van de FIOD op het bedrijventerrein in Hoogkarspel op dinsdagmorgen wil de FIOD niets zeggen. Ook over de aard van het onderzoek wil deze niets kwijt. Woordvoerder Wietske Visser van de FIOD bevestigde dat het gaat om een doorzoeking. „Dat gebeurt in het kader van een strafrechterlijk onderzoek”, is alles wat zij kwijt wilde.

In de loop van de ochtend werd duidelijk dat een bergingsbedrijf was opgeroepen. Deze namen een witte Renault Kangoo met Pools kenteken mee.

Een witte Renault Kangoo wordt door een bergingsbedrijf meegenomen. Ⓒ Ramon Vegelien