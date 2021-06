Duo vast voor dodelijke misdrijven Amsterdam Oud-West én Lieshout

Op 11 juni vonden de zoons van Willem van der Willigen (70) hun vader dood in zijn huis op een landgoed aan de Eksterlaan in Lieshout. Nader onderzoek wees uit dat de man door een misdrijf om het leven was gekomen en al geruime tijd in de woning lag.

De politie kwam op het spoor van twee verdachten, die grote geldbedragen van de rekening van het slachtoffer opnamen. Ze waren op camerabeelden van een pinautomaat te zien. De verdachten verbleven in mei en juni in hotels in het centrum van Amsterdam. In een parkeergarage van een van de hotels stond ook de auto van Willem van der Willigen. De verdachten verbleven in Amsterdam ook in woningen, waaronder de woning van een 65-jarige man aan de Tollensstraat, die zaterdag dood werd aangetroffen in zijn woning toen de politie de twee verdachten arresteerde.

De man en de vrouw zijn dinsdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die besloot dat de verdachten twee weken langer vast blijven zitten. Ze zitten in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact met hun advocaat mogen hebben.