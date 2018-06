Doodstraf voor Australische in Maleisië

De vrouw heeft verklaard dat ze daar niets van wist en dat ze het slachtoffer was van een man die ze online had leren kennen. De rechtbank oordeelde dat ze zich moedwillig ’blind’ had gehouden en onderdeel was van een sluw spel.

Maria Elvira Pinto Exposto werd in december nog vrijgesproken van drugssmokkel maar de aanklager ging in hoger beroep. Als de straf blijft staan wordt ze opgehangen. Ze kan nog een keer in beroep.