Noodkreten op zee: opvarenden door corona vast op schepen

Cruiseschepen liggen voor anker voor de kust van Scheveningen. Ⓒ René Oudshoorn

Den Haag - Terwijl miljoenen Nederlanders – soms tegen wil en dank – aan huis gekluisterd zijn, wensen andere mensen niets liever. Over de hele wereld zitten nog zeelieden op schepen vast als sardientjes in een blik. Achter de schermen heeft Den Haag een enorme reddingsoperatie in gang gezet om zeevarenden aan wal te brengen.