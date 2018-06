Jet Bussemaker wordt hoogleraar

Ⓒ ANP

LEIDEN - Voormalig onderwijs- en cultuurminister Jet Bussemaker wordt per 1 juli hoogleraar aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit Leiden. Ze gaat de nieuwe leerstoel ’Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg’ bekleden.