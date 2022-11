Minister Helder (Sport) met One Love-speldje op tribune bij Nederland-Qatar

De bond, die eerder nog Oranje-captain Virgil van Dijk een One Love-aanvoerdersband wilde laten dragen, vindt het nu een ’provocatie’ om KNVB-directeur Marianne van Leeuwen diezelfde band om te doen in het bijzijn van de emir van Qatar. Een speldje is ’sjieker’ volgens de bond, die Helder adviseerde dat voorbeeld te volgen.

Daar heeft de minister gehoor aan gegeven, blijkt tijdens de wedstrijd dinsdagmiddag. Dat Helder daarbij aanwezig is, levert haar veel kritiek op vanuit de oppositie in de Tweede Kamer. Die zag het sowieso al niet zitten dat een Nederlandse regeringsafvaardiging naar Qatar afreisde. En het deed extra pijn dat Helder maandagavond laat een debat over de sportbegroting vroegtijdig moest afbreken om het vliegtuig naar de oliestaat te pakken.

Daar had ze dinsdagochtend een ontmoeting met de Qatarese minister van Arbeid, Dr. Ali bin Samikh Al Marri. Ook sprak ze met de Internationale Arbeidsorganisatie over de werkomstandigheden in Qatar.