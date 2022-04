Kabinet wil ’geen shortcuts’ naar EU-lidmaatschap voor Oekraïne

„Het is echt een langdurig en technisch proces”, zegt Schreinemacher tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer over een eventueel EU-lidmaatschap van Oekraïne. Eerst komt de Europese Commissie met een advies over de wens van de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Dat advies wordt in juni verwacht. Daarna buigen de EU-lidstaten zich erover.

„De Kopenhagen-criteria blijven centraal staan”, zegt Schreinemacher. In die criteria worden zaken als de rechtsstaat, persvrijheid en mensenrechten aan de orde gesteld. Pas als wordt voldaan aan de Europese standaarden, zou Oekraïne lid mogen worden. Volgens deskundigen lijkt daar nog lang geen sprake van. „We wachten op de opinie van de Europese Commissie”, aldus VVD-minister Schreinemacher. „Het is niet zo dat Oekraïne vandaag op morgen lid wordt van de EU. Er zijn geen omwegen of shortcuts.”

Boekje te buiten

Verschillende partijen in de Kamer vinden dat Von der Leyen haar boekje te buiten is gegaan door Oekraïne een versneld advies te beloven. PVV-Kamerlid Vicky Maeijer stelt dat Von der Leyen om die reden moet opstappen. D66’er Sjoerd Sjoerdsma vindt juist dat de Europese Commissie-voorzitter het ’keurig heeft gedaan’.

„Over het algemeen doet Von der Leyen wat ze kan en doet ze dat hartstikke goed”, zegt Schreinemacher. Ook laat ze weten dat het kabinet bekijkt of het associatieverdrag met Oekraïne ’verdiept’ kan worden. Dat zou kunnen door tarieven op bepaalde producten af te schaffen.