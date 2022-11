Komend weekend temperaturen onder de 0 en kans op sneeuw

Toch zal de sneeuw zeker niet overal vallen, met grote verschillen tussen noord en zuid. „Vanaf nu koelt het eigenlijk in het noorden en noordoosten van het land al af, terwijl het in het zuidwesten nog relatief zacht blijft”, zegt Dorrestein op de website van Buienradar.nl

Grote verschillen

Dat heeft te maken met een stroom koude lucht die vanuit het oosten van Europa over het noorden trekt, terwijl het zuiden van het land een andere aanvoer van warmere lucht krijgt. Die koude stroom zorgt ervoor dat de temperatuur zaterdag in het noorden van het land rond het vriespunt zal blijven. Ook de dagen erna zal het kouder zijn dan normaal rond deze tijd van het jaar.

Dat is best bijzonder, legt Dorrestein uit. „Het gemiddelde voor deze periode is zo’n 10 graden. Dat is een gemiddelde van de afgelopen tien jaar, waar we de laatste tijd eigenlijk altijd boven zitten. Nu zullen we voor het eerst in lange tijd meerdere dagen ónder dat gemiddelde duiken.”

Heel lang zal de koude periode niet duren. Volgende week donderdag zal het in het hele land weer rond de 10 graden zijn overdag en ongeveer 5 graden ’s nachts.