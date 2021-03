Aantal coronapatiënten in ziekenhuis daalt na twee dagen van stijgingen

Van hen liggen er 560 op de intensive care, vier meer dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1353 coronapatiënten, een afname van 54 afgelopen etmaal.

Maandag en dinsdag nam het aantal opgenomen coronapatiënten toe, met respectievelijk 54 en 58. De vijf dagen daarvoor was juist iedere keer sprake van een daling.

Het LCPS houdt al een aantal weken rekening met een toename van het aantal opgenomen patiënten. „We verwachten dat de Britse variant van het coronavirus de overhand neemt en daarmee het aantal patiënten in de ziekenhuizen de komende periode stijgt”, aldus het coördinatiecentrum in een toelichting.

Vanwege de drukte zijn er afgelopen etmaal achttien coronapatiënten, onder wie zeven ic-patiënten, overgebracht naar ziekenhuizen in andere delen van het land. Dat zijn er een stuk meer vergeleken met de verplaatsingen afgelopen weken.

Meer besmettingen

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 5330 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Voor een woensdag is dat het hoogste aantal sinds 20 januari.

In de afgelopen week zijn er gemiddeld 4600 positieve tests per dag gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat gemiddelde stijgt nu voor de derde dag op rij, maar blijft over het algemeen nog redelijk stabiel, rond de 4500 per dag.

Amsterdam telde afgelopen etmaal 230 bevestigde besmettingen. In Rotterdam kregen 170 inwoners te horen dat ze het virus hebben opgelopen, in Den Haag waren er 120 positieve tests, in Utrecht 110 en in Tilburg 88. Op Schiermonnikoog, de kleinste gemeente van het land, testten weer twee inwoners positief. In de laatste drie weken zijn op het Waddeneiland 28 besmettingen aan het licht gekomen, tegen elf in het hele jaar ervoor.

Aantal sterfgevallen blijft dalen

Het aantal sterfgevallen blijft dalen. Afgelopen etmaal werd het overlijden van 31 coronapatiënten geregistreerd. Voor een woensdag is dat het laagste aantal sinds 30 september. In de laatste zeven dagen zijn 252 sterfgevallen genoteerd, en dat weekcijfer was sinds 22 oktober niet zo laag.

Sinds het begin van de uitbraak zijn 1,1 miljoen mensen positief getest. Van 15.955 mensen is zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden. Dat aantal komt waarschijnlijk donderdag of vrijdag boven de 16.000 uit. Het werkelijke aantal besmettingen en sterfgevallen ligt hoger.