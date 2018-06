Coalitie na MH17-conclusie: roep Rusland tot de orde

Daarmee reageren de partijen op de conclusies van het Joint Investigation Team (gemeenschappelijk opsporingsteam, JIT), die donderdag de tussenstand van het strafrechtelijk onderzoek toelichtte. Inmiddels heeft premier Rutte laten weten dat hij de handelsmissie aan India afbreekt om de bevindingen over MH17 te kunnen bespreken in de vrijdagse ministerraad. Ook Blok, die momenteel het Koninklijk Paar begeleidt op staatsbezoek in Luxemburg, keert eerder terug naar Den Haag.

De belangrijkste conclusie van het JIT is dat de Buk-raket waarmee MH17 is neergehaald afkomstig was van de 53e Luchtafweerraketbrigade van het Russische leger en is afgevuurd vanaf een plek in Oost-Oekraïne die toen in handen was van de pro-Russische rebellen.

„De uitspraken van MH17-onderzoeksleider Westerbeke roepen vragen op over de wil van Rusland om mee te werken aan dit onderzoek”, zegt VVD-Kamerlid Ten Broeke. „Vooral nu lijkt te zijn achtergehouden dat de Buk die afgeschoten op vlucht MH17 eigendom was van de Russische 53ste brigade in Koersk.”

Aparte zitting

„Het is tijd om in een aparte zitting van de Veiligheidsraad opnieuw resolutie 2166 onder de aandacht te brengen”, zegt Kamerlid Sjoerdsma van D66. Ook Rusland schaarde zich destijds achter de resolutie, die landen oproept tot volledige medewerking bij de vervolging van de plegers van de aanslag op MH17. Daar moet Nederland steun zoeken van alle landen die ons toen hebben geholpen met deze verklaring en vragen we alle landen om medewerking te verlenen aan het MH17-onderzoek.

Krachtig signaal

„De Veiligheidsraad is toch de Champions League van de diplomatie. Als we ergens een krachtig signaal kunnen afgeven aan Rusland, dan is het daar”, zegt Sjoerdsma. Nederland is dit jaar lid van de Veiligheidsraad en bepaalt zo mede de agenda.

Ten Broeke wijst erop dat Blok in zijn ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Lavrov heeft gewezen op zijn verantwoordelijkheid tot het verlenen van medewerking, ondanks de bezwaren die Rusland steeds opwerpt.

PVV-leider Wilders, onlangs nog op bezoek in Rusland om ’tegenwicht’ te bieden aan de ’hysterische russofobie die her en der heerst, zegt dat de ’verantwoordelijke daders moeten worden opgespoord en berecht, ongeacht wie het zijn’. „Iedereen dient aan het onderzoek mee te werken. Ook Rusland. In elk mogelijk verband, zowel multilateraal als bilateraal, dient Rusland erop te worden aangesproken volledige medewerking te verlenen en geen zaken achter te houden.”

’Kan niet zonder gevolgen blijven’

Ook de PvdA wil van het kabinet weten op welke wijze het Rusland gaat aanspreken op zijn verantwoordelijkheid. Dat de raket die MH17 neerhaalde van het Russische leger was, „kan niet zonder gevolgen blijven”, vindt PvdA-leider Asscher.

Ook GroenLinks schaart zich achter de oproep van de coalitie om de Veiligheidsraad bijeen te roepen. „Het is essentieel dat Rusland volledige medewerking gaat verlenen aan het onderzoek”, zegt Kamerlid Van Ojik. „Omdat Rusland tot nu toe weigert, vraag ik met klem om actie in de VN-Veiligheidsraad en uitvoering van de eerder aangenomen resoluties. De waarheid moet aan het licht gebracht en de schuldigen moeten ter verantwoording geroepen.”

Voor Thierry Baudet van het Forum voor Democratie staat nog niet onomstotelijk vast dat de BUK-installatie deel uitmaakte van de 53e Luchtafweerraketbrigade. ,,Er is veel dat ik niet kan beoordelen. Dat vind ik echt aan een rechter. Ik wil geen voorschot nemen op de uitkomst'', zegt de FvD-leider. Hij blijft het ,,merkwaardig'' vinden dat een mogelijke dader - waarmee hij Oekraïne bedoelt - deel uitmaakt van het onderzoeksteam.

Puzzel

In de eerste reactie van minister Blok kwam het woord Rusland overigens niet voor. „Het is van groot belang dat er nu opnieuw meer duidelijkheid is over het neerhalen van vlucht MH17, vooral voor de nabestaanden”, reageerde de VVD-bewindsman. „Een belangrijk stuk van de puzzel is gelegd. Ik ben zeer onder de indruk van het vergaarde bewijs en heb veel respect voor het werk van het Openbaar Ministerie, de politie en de partners van het Joint Investigation Team (JIT). Dit is een ernstige constatering.” Het kabinet bespreekt de bevindingen van het JIT vrijdag in de ministerraad.