’Gemeente Amsterdam vindt viswinkel te toeristisch’

De eigenaren plaatsten na de aankondiging een oproep aan alle Amsterdammers om hen te steunen en ervoor te zorgen dat de winkel mag blijven.

„De Engelse teksten die we hanteren, zouden in strijd zijn met het besluit om ’toeristenwinkels’ te weren en de stad ’leefbaar’ te houden”, schrijft de familie Visscher in de oproep op Facebook.

Vis, geen Nutella

„We proberen juist iets toe te voegen in de binnenstad. Geen Nutella, donut- of ticketwinkel, maar een ambachtelijke winkel veel verschillende visproducten van hoge kwaliteit.”

De familie probeert er alles aan te doen om de winkel in bedrijf te houden en roept mensen op hun postcode onder het Facebook-bericht achter te laten. „Zodat de gemeente kan zien dat wij er voor Amsterdammers zijn. We staan erg open om met de gemeente in gesprek te gaan”, aldus de geschrokken vishandelaar.