Gevangenis Sittard grijpt in na zwaar geweld: gedetineerden in isoleercel

In juni werd een gevangene in een trappenhuis in de hoek gedreven, van de trap geduwd en met zijn hoofd door een raam gewerkt. Eén verdachte die daarbij betrokken was, kon worden getraceerd en kreeg veertien dagen isoleercel, de maximumsanctie die de directie op kan leggen. Recenter werd een man door drie anderen in zijn cel mishandeld, en liep hij daardoor hoofdwonden op. Drie verdachten zijn vervolgens voor twee weken in de isoleercel opgesloten.

De man die in juni mishandeld werd, deed aangifte. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie zegt donderdag dat het onderzoek hiernaar niets heeft opgeleverd, ondanks het bekijken van camerabeelden en het zoeken van getuigen. „Niemand van de mogelijke getuigen wilde iets zeggen”, zei de woordvoerster. „Het onderzoek is daarop beëindigd.”

Agressieproblemen

De woordvoerder van de Sittardse bajes zei donderdag dat geweld tussen gedetineerden of van gedetineerden richting personeel wel eens vaker voorkomt, maar zeker geen dagelijkse kost is. „Het gaat om een locatie waar mensen verblijven met onder meer agressieproblemen”, zei hij. „Dan kan het wel dat zoiets voorvalt.” Maar, zei hij, „zoiets hoort niet thuis in een gevangenis. Als zoiets gebeurt, grijpt de directie altijd in.”