’Amsterdam wordt uitgeprocedeerde asielzoekersmagneet’

In het Van Eeksteren Paviljoen in Nieuw-West werden de plannen donderdagochtend gepresenteerd. PvdA’er Marjolein Moorman vertelde dat ze per taxi naar Nieuw-West kwam. Ze werd in de taxi aangesproken door de chauffeur over de ontoegankelijke woningmarkt en de lange wachtlijsten. Op de vraag hoe ze aan hem gaat uitleggen dat krakende uitgeprocedeerde asielzoekers nu met miljoenen gemeenschapsgeld opvang krijgen, antwoordde ze dat dat ’groepen tegenover elkaar plaatsen’ is. Ze vond dat beide groepen ’hulp nodig hebben’. Wijlen Eberhard van der Laan (PvdA) verzette zich juist tegen 24-uurs opvang van de groep, omdat dat tijdens een eerder experiment mislukte. Bijna geen uitgeprocedeerde wilde immers meewerken aan terugkeer naar het land van herkomst, zelfs niet met financiële ondersteuning.

Hypocriet

VVD’er Eric van der Burg, met zes zetels de grootste oppositiepartij, noemt het opvangen van de groep ’hypocriet’, omdat het voor anderhalf jaar is en bovendien strijdig is met wet- en regelgeving. „Er wordt nu een opvang geboden voor vijfhonderd ongedocumenteerden. Daarmee wordt Amsterdam de uitgeprocedeerde asielzoekersmagneet.” Van der Burg vindt het ’laf’ dat er geen structurele oplossing is geboden, zoals werd voorgesteld. „Nu wordt het voor anderhalf jaar geregeld, daarna komt het op het bordje van de burgemeester, zodat de linkse partijen hem of haar de oren kunnen wassen en zelf de handen in onschuld wassen.” Hij vraagt bovendien af ’hoe het woord wethouder zich verhoudt’ tot degenen die de wet- en regelgeving naast zich neerleggen.

De VVD’er is ook buitengewoon kritisch op de lastenverzwaring van in totaal 185 miljoen. „Daarvan komt een flink deel bij de Amsterdammers en bedrijven terecht. De linkse revolutie is kennelijk duur, maar de Amsterdammer betaalt daar de prijs voor.” Hij verwijt D66 vooral ’getuigenispolitiek’. „Zij stelden voor de verkiezingen 40 procent middenhuur voor. Nu zijn ze akkoord gegaan met de helft daarvan.”

Graaisocialisme

„Dit is echt slecht voor de stad”, reageert Annabel Nanninga van Forum voor Democratie op de gepresenteerde plannen, die ze als ’ouderwets graaisocialisme’ bestempelt. „In Amsterdam heeft de middenklasse door dit beleid niets meer te zoeken. Het is stelen van iedere werkende, auto- of huizenbezittende Amsterdammer. Dat geld wordt vervolgens in linkse onzinprojectjes gefietst.” Volgens Nanninga is er bij GroenLinks, D66, PvdA en SP nauwelijks aandacht voor openbare orde en veiligheid. Ze laakt ook het opvangen van uitgeprocedeerde vluchtelingen. „Ik hoop -en ga er vanuit- dat de Tweede Kamer gaat ingrijpen.”

CDA’er Diederik Boomsma verheugt zich op het oppositie voeren. „Er zitten echt stompzinnige onzinmaatregelen tussen. Een zesurige werkdag voor ambtenaren bijvoorbeeld. Wat een onzin!” Hij noemt de plannen ’linkse intolerantie’. „Het verbieden van bont bijvoorbeeld. In plaats van mensen te overtuigen van je idealen, verbied je dingen. Bah.” Over de opvang van uitgeprocedeerden is hij ziedend. „Het is gewoon ondermijning van wetgeving.”

De Amsterdamse ondernemersvoorman Bart Drenth van MKB Amsterdam is eveneens „niet overwegend enthousiast” over het coalitieakkoord. „Plannen om ondernemers te ondersteunen zijn heel beperkt. Ik stelde aan GroenLinks-leider Rutger Groot Wassink de vraag: ’Wat gaan jullie doen voor ondernemers?’. Het antwoord was: ’We gaan vragen meer jongeren in dienst te nemen’. Het voelt alsof ze het bedrijfsleven zien als een soort jukebox waar je verzoeknummertjes in kunt gooien. Onderwijl worden wel de belastingen verhoogd.”

Drenth is wel enthousiast over maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. „Maar over het algemeen zijn de plannen heel traditioneel: je legt als overheid regels op en dat moet de ondernemer dan maar uitvoeren, in plaats van gezamenlijk naar oplossingen werken.”