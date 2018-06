Rutte eerder terug uit India voor MH17

Ook Stef Blok (Buitenlandse Zaken) keert eerder terug uit Luxemburg. De twee willen vrijdag aanwezig zijn bij de wekelijkse ministerraad. Daar worden de meest recente onderzoeksresultaten van het Joint Investigation Team besproken over het neerhalen van vlucht MH17.

De onderzoekers achten bewezen dat de Buk-raket waarmee vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten, is afgevuurd uit een installatie van het Russische leger. Uitvoerig onderzoek heeft aangetoond dat de installatie van de 53e luchtafweerraketbrigade uit Koersk was.

„Het Openbaar Ministerie heeft vandaag belangrijk nieuws over het neerhalen van MH17 naar buiten gebracht”, verklaart Rutte. „Daarmee is dit voor nabestaandenwederom een mopeilijke dag. Het Joint Investigation Team heeft vastgesteld dat de Buk-raket die MH17 heeft neergehaald onderdeel was van het Russische leger, afkomstig uit Koersk. Een belangrijke ontwikkeling en ik heb daarom besloten terug te keren naar Nederland omdat ik morgen zelf de ministerraad wil voorzitten waarin dit besproken zal worden.”

Handelsmissie

Rutte is met een grote kabinetsdelegatie op handelsmissie in India. Hij vertrok dinsdag en zou pas zaterdag terugkeren. Rutte sprak in India zijn waardering uit voor het werk van de JIT-onderzoekers. Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) vervangt de premier voor de rest van het bezoek. Rutte zou in India de ontvoering van peuter Insiya op hoog niveau aankaarten.

Blok

Minister Blok is met het koningspaar mee op staatsbezoek in Luxemburg. Dat duurt nog tot en met vrijdag, maar de bewindsman keert vrijdagmorgen vroeg terug voor de ministerraad, aldus een woordvoerder van het ministerie. Blok vindt de laatste resultaten van het JIT een „ernstige constatering.” Ook toonde hij zich onder de indruk „van het vergaarde bewijs.”