Waterstof en futuristische bussen: 14 projecten in groeifonds

Op de lijst staat onder andere de Brainportlijn Eindhoven en een nieuwe ov-verbinding met futuristische zelfrijdende bussen. Ook grote investeringen in het openbaar vervoer rond Amsterdam (verlenging Noord-Zuidlijn), regio Utrecht (twee lightrailverbindingen) en Rotterdam/Den Haag (nieuwe treinstations en tram- en busverbindingen) dingen mee in de eerste ronde van het groeifonds.

Waterstof

Een ander groot project is de aanleg van buisleidingen van de Rotterdamse haven naar chemiecomplex Chemelot in Zuid-Limburg voor transport van gevaarlijke stoffen ter vervanging van vervoer over spoor, waterstof en CO2. Op het terrein van kennisontwikkeling heeft het kabinet drie projecten geleerd op innovatie en vernieuwing van onderwijs en een leven lang leren.

Verder zijn er vijf plannen geselecteerd op het terrein van onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Het gaat onder andere om projecten rond kwantumtechnologie, duurzame voeding en een pilotfabriek voor de ontwikkeling van regeneratieve geneeskunde. Een ander groot plan is gericht op het opschalen van waterstof.

Welvaart

Het fonds is bedacht door minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en minister Wopke Hoekstra (Financiën) en moet bijdragen aan welvaart op de lange termijn. Voor de komende vijf jaar is 20 miljard euro gereserveerd.

De veertien plannen tellen op tot 25,5 miljard euro. Ze halen dan ook niet allemaal de eindstreep. Een speciale beoordelingscommissie buigt zich de komende maanden over welke voorstellen goed genoeg zijn. In de commissie zitten onder andere voormalig DSM-topman Feike Sijbesma, oud-minister Jeroen Dijsselbloem, ING-hoofdeconoom Marieke Blom, prins Constantijn en topwetenschapper Robbert Dijkgraaf.

Na het advies neemt het kabinet een definitief besluit over welk project geld krijgt. Dat zal naar verwachting gebeuren in het tweede kwartaal. Er komt in het voorjaar nog een tweede ronde.