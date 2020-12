LIVE | ’Coronavirus december 2019 al in VS’

Onderzoekers hebben bij bloedtesten geconstateerd dat het coronavirus al in december 2019 in de Verenigde Staten rondwaarde. Dat zou blijken uit antilichaampjes die meer dan honderd Amerikaanse bloeddonoren uit negen staten bleken te hebben.

De samples werden tussen 13 december en 17 januari verzameld door het Amerikaanse Rode Kruis. „De uitkomsten van deze studie doen vermoeden dat SARS-CoV-2 al in december 2019 in de Verenigde Staten aanwezig was, eerder dan aanvankelijk werd aangenomen”, meldt universiteitsuitgeverij Oxford Academic.

Volgens China verspreidde het coronavirus zich pas eind december in eigen land, rond de metropool Wuhan. Er werd aangenomen dat het virus in januari voet zette in de VS.

Meer coronanieuws

Binnenland:

Buitenland:

Financieel-economisch:

Sport:

Lewis Hamilton test positief op corona

Zijn Max Verstappen en andere coureurs ook in gevaar na positieve test Lewis Hamilton?

Erik ten Hag: ’Het propvolle programma is misschien wel in Ajax’ voordeel’

Entertainment/ persoonlijk:

Wilde feesten van sterren in coronatijd: wat mankeert ze?

Deze films maken december toch nog een beetje wonderful!

Lees hier het coronanieuws van maandag 30 december terug.